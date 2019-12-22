Вахтовик из Салавата получил травму упав с трехметровой высоты

Вахтовик из Башкирии упал на Севере с высоты. Несчастный случай произошел еще весной, но из-за бездействия работодателя история получила развитие только сейчас.





Как рассказали в Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан, в мае этого года ООО «Уфагидромаш» отправило своего водителя в филиал ООО «РН-Сервис», что находится в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа. Уже на месте во время оформления пропуска на предприятие командировочный упал с высоты трех метров: под его ногами провалился деревянный настил. Несмотря на травму колена, мужчина отработал 10-дневную командировку и выполнил служебное задание. Вернувшись в Башкирию, в город Салават, он обратился в центральную райбольницу, потому что боли начали беспокоить еще сильнее. Медики диагностировали ему ушиб коленного сустава. И хоть эта травма считается легкой, 40-летний мужчина выпал из рабочего процесса, утратив работоспособность на несколько месяцев.



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В Гострудинспекции подчеркнули, что все это время пострадавший обращался к своему руководству с просьбой расследовать причины ЧП и составить акт о несчастном случае на производстве. Однако работодатель игнорировал ситуацию, и работник был вынужден обратиться за защитой своих прав к трудовых инспекторам.Проверка показала, что ООО «Уфагидромаш» не обеспечило условия безопасного труда своим сотрудникам, кроме того скрыла факт несчастного случая. В итоге руководство привлечено к административной ответственности, компания оштрафована.