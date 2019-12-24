В Ишимбае молодой человек пошел на кражу, чтобы купить девушке подарок

27-летний житель республики украл женскую сумочку с банковской картой. Деньги молодому человеку нужны были, чтобы удивить девушку.





«Добытые» средства молодой человек потратил на огромный букет из 51-й розы и плюшевого мишку. Но вручить свой презент вор-романтик так и не успел — его задержали на выходе из цветочного магазина.

«Игрушка стоимостью 6 тысяч рублей и цветы были изъяты. По факту кражи следователями возбуждено уголовное дело. В ближайшее время девушке задержанного не удастся увидеть ни своего парня, ни белого плюшевого медведя, так как «романтику» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а игрушка приобщена к материалам уголовного дела», сообщили «Вестям» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

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