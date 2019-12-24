В Ишимбае молодой человек пошел на кражу, чтобы купить девушке подарок

Перед задержанием с заявлением о краже в полицию обратилась 54-летняя жительница Ишимбая. Она рассказала, что в одном из магазинов города неизвестный похитил сумочку, которую она на несколько минут оставила около кассы. В ней находилось около тысячи рублей, сотовый телефон и банковская карта, с которой впоследствии были сняты денежные средства.
Сотрудники уголовного розыска установили, что деньги с похищенной карты при помощи мобильного банка были перечислены на чужой счет. Задержанным оказался 27-летний житель республики, который ранее уже имел проблемы с законом. Отрицать свою причастность молодой человек не стал.
«Игрушка стоимостью 6 тысяч рублей и цветы были изъяты. По факту кражи следователями возбуждено уголовное дело. В ближайшее время девушке задержанного не удастся увидеть ни своего парня, ни белого плюшевого медведя, так как «романтику» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а игрушка приобщена к материалам уголовного дела», сообщили «Вестям» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.