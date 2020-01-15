Тело погибшего контрактника Андрея Михайлова отправили в Башкирию

Тело контрактника из села Раевка Альшеевского района Башкирии, которого нашли мертвым 6 января на железнодорожных рельсах в городе Бикин Хабаровского края, сегодня, 15 января, отправили в Уфу.







Самолет с телом погибшего Андрея Михайлова вылетел в 06:30 по уфимскому времени их аэропорта Хабаровска в Уфу. По словам командования, семье рядового платить ничего не пришлось.

— Михайловы ничего не оплачивали, часть взяла на себя расходы по транспортировке, — сообщили в воинской части № 46102.



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Фото: Лидия Бондарева