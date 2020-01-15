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Тело погибшего контрактника Андрея Михайлова отправили в Башкирию

Добавлено: 15.01.20
Просмотров: 70
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Альшеевский район
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Тело погибшего контрактника Андрея Михайлова отправили в Башкирию

Тело контрактника из села Раевка Альшеевского района Башкирии, которого нашли мертвым 6 января на железнодорожных рельсах в городе Бикин Хабаровского края, сегодня, 15 января, отправили в Уфу.

Самолет с телом погибшего Андрея Михайлова вылетел в 06:30 по уфимскому времени их аэропорта Хабаровска в Уфу. По словам командования, семье рядового платить ничего не пришлось.

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— Михайловы ничего не оплачивали, часть взяла на себя расходы по транспортировке, — сообщили в воинской части № 46102.
Напомним, контрактника из Башкирии нашли мертвым на рельсах в Хабаровском крае, семья считает, что его забили до смерти. Однако результаты вскрытия показали, что это был несчастный случай. Свою версию случившегося рассказали невеста и человек, которого семья винит в смерти Андрея Михайлова. Расходы по доставке груза 200 в Башкирию собиралась взять на себя администрация Альшеевского района.
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Источник: ufa1.ru
Фото: Лидия Бондарева
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