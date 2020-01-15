Тело погибшего контрактника Андрея Михайлова отправили в Башкирию

— Михайловы ничего не оплачивали, часть взяла на себя расходы по транспортировке, — сообщили в воинской части № 46102.
Напомним, контрактника из Башкирии нашли мертвым на рельсах в Хабаровском крае, семья считает, что его забили до смерти. Однако результаты вскрытия показали, что это был несчастный случай. Свою версию случившегося рассказали невеста и человек, которого семья винит в смерти Андрея Михайлова. Расходы по доставке груза 200 в Башкирию собиралась взять на себя администрация Альшеевского района. Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram