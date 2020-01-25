Авария в Белорецком районе: на трассе лоб в лоб столкнулись Renault LOGAN и ВАЗ -2170
Комментарии (0)
Загрузка...
На заснеженной дороге Уфа-Инзер-Белорецк в Башкирии столкнулись две легковушки. ДТП произошло накануне, 24 января, недалеко от Ассов.
31-летний водитель Renault LOGAN двигался со стороны Белорецка в Инзер, навстречу ему ехал ВАЗ -2170, которой управлял 22-летний молодой человек. Автомобили не смогли разъехаться и «поцеловались».
— В результате ДТП две пассажирки «Рено» 50 и 38 лет с различными травмами обратились в медицинскую организацию, — сообщили в республиканской Госавтоинспекции.За сутки в Башкирии произошло восемь аварий, в которых девять человек получили травмы. Это ниже, чем в предыдущие дни, но стоит помнить, что погода ухудшается и снегопады пока не спешат покинуть республику.
Источник:
ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
Авария под Уфой: столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault Duster, пострадали 2 человека
Происшествия
Авария в Туймазинском районе: столкнулись «Mercedes GLK» и «Renault Logan»
Происшествия
Авария в Архангельском районе: на перекрестке столкнулись Ford Mondeo и Ford Focus, погиб пассажир
Происшествия
Авария в Белорецком районе: столкнулись «Хендай Солярис» и встречная «Лада Гранта»
Происшествия
ДТП в Кумертау: водитель Renault Logan насмерть сбил женщину
Происшествия
Авария в Белорецком районе: на трассе Уфа-Инзер-Белорецк перевернулся и загорелся бензовоз
Происшествия
Авария в Белорецке: три человека пострадали в лобовом столкновении «ВАЗ-2115» и «Renault Logan»
Происшествия
В Белорецком районе легковушка лоб в лоб протаранила грузовик