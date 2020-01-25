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Авария в Белорецком районе: на трассе лоб в лоб столкнулись Renault LOGAN и ВАЗ -2170

Добавлено: 25.01.20
Просмотров: 28
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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Авария в Белорецком районе: на трассе лоб в лоб столкнулись Renault LOGAN и ВАЗ -2170

На заснеженной дороге Уфа-Инзер-Белорецк в Башкирии столкнулись две легковушки. ДТП произошло накануне, 24 января, недалеко от Ассов.

31-летний водитель Renault LOGAN двигался со стороны Белорецка в Инзер, навстречу ему ехал ВАЗ -2170, которой управлял 22-летний молодой человек. Автомобили не смогли разъехаться и «поцеловались».

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— В результате ДТП две пассажирки «Рено» 50 и 38 лет с различными травмами обратились в медицинскую организацию, — сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
За сутки в Башкирии произошло восемь аварий, в которых девять человек получили травмы. Это ниже, чем в предыдущие дни, но стоит помнить, что погода ухудшается и снегопады пока не спешат покинуть республику.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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