В Уфе самолет «слетел с дороги»

Самолет авиакомпании «Победа» со 183 пассажирами на борту выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту Уфы. Сам перевозчик эту информацию опровергает, однако лайнер отбуксировали на стоянку, а рейс вылетел с задержкой почти в три часа.







Инцидент произошел в 7:24 по уфимскому времени 4 февраля, практически перед самым вылетом в Москву. Воздушное судно во время разворота передней и правой стойками шасси забралось в снег. Всех пассажиров на автобусах доставили в зал ожидания, сотрудники аэропорта, как отметили в пресс-службе, отбуксировали воздушное судно к месту стоянки.



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Представители «Победы» настаивают на том, что их самолет не выкатывался за пределы ВПП. «Самолет после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия», — говорится в пресс-релизе лоукостера.В то же время одна из пассажирок обнародовала кадры с места, уточнив, что самолет «слетел с дороги». Рейс был задержан на 2 часа 50 минут, он вылетел в 10 утра по местному времени.