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В Стерлитамаке внук обокрал собственную бабушку

Добавлено: 04.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке внук обокрал собственную бабушку

19-летний житель Стерлитамака украл драгоценности у собственной бабушки. 77-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением на собственного внука. Следователи быстро вышли на след преступника.

77-летняя жительница Стерлитамака обнаружила пропажу двух золотых колец из шкатулки. Женщина поняла, что их украл её собственный 19-летний внук, который живёт с ней в одной квартире. Два дня она надеялась, что парень одумается и вернёт драгоценности.

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Но молодой человек сдал украшения в ломбард. Выяснилось, что 19-летний парень — завсегдатай букмекерских контор, однако сам нигде не работает. Парня быстро нашли и завели уголовное дело по статье кража.

Выяснилось, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение.

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Источник: bash.news
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