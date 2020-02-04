В Стерлитамаке внук обокрал собственную бабушку

19-летний житель Стерлитамака украл драгоценности у собственной бабушки. 77-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением на собственного внука. Следователи быстро вышли на след преступника.







77-летняя жительница Стерлитамака обнаружила пропажу двух золотых колец из шкатулки. Женщина поняла, что их украл её собственный 19-летний внук, который живёт с ней в одной квартире. Два дня она надеялась, что парень одумается и вернёт драгоценности.



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