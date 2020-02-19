В Уфе погиб электромонтёр «БашРТС» не удержавшись на высоте

В Башкирии погиб 63-летний электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования «БашРТС-Уфа» филиала ООО «БашРТС».





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Несчастный случай произошел 14 февраля в котельном цехе. Видимо, работник шёл в тот момент к проходной по стационарным лестницам и площадкам обслуживания водогрейного котла. В какой-то момент он не удержался на высоте и упал на железобетонный пол. При этом мужчина получил травму головы, от которой скончался.Гострудинспекция РБ приступила к расследованию трагедии, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.