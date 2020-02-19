В Уфе погиб электромонтёр «БашРТС» не удержавшись на высоте

Несчастный случай произошел 14 февраля в котельном цехе. Видимо, работник шёл в тот момент к проходной по стационарным лестницам и площадкам обслуживания водогрейного котла. В какой-то момент он не удержался на высоте и упал на железобетонный пол. При этом мужчина получил травму головы, от которой скончался.
Гострудинспекция РБ приступила к расследованию трагедии, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram