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В Нефтекамске загорелась квартира, погибла пожилая женщина

Добавлено: 27.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске загорелась квартира, погибла пожилая женщина

В Нефтекамске накануне вечером произошел пожар, вспыхнувший в одной из квартир жилого дома на улице Дорожной. Из-за возгорания эвакуировали 33 человека, в том числе 7 детей. На место пожара направили 3 единицы техники и 6 человек личного состава.

В Нефтекамске из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 40 человек

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Пожар удалось ликвидировать быстро. К сожалению, 67-летняя хозяйка квартиры, госпитализированная в городскую больницу, скончалась.
В причинах и обстоятельствах возгорания предстоит разобраться дознавателю МЧС России.

Напомним,  21 февраля в селе Юлдашево Учалинского района произошел пожар, в котором погиб 2-летний мальчик.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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