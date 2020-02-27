В Нефтекамске загорелась квартира, погибла пожилая женщина

В Нефтекамске накануне вечером произошел пожар, вспыхнувший в одной из квартир жилого дома на улице Дорожной. Из-за возгорания эвакуировали 33 человека, в том числе 7 детей. На место пожара направили 3 единицы техники и 6 человек личного состава.





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Фото: МЧС по РБ