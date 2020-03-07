В Учалах водитель «ВАЗ 2107» сбил на перекрестке женщину | видео

Накануне, 6 марта, в Учалах на перекрестке улиц Ленина и Муртазина сбили пешехода. Момент ДТП попал на видео.

По предварительным данным, водитель такси за рулем «ВАЗ 2107» выехал на мигающий зелёный сигнал светофора и сбил пешехода на “зебре”. К счастью, женщина отделалась испугом и ушибом.По словам близких пешехода, она шла на работу в больницу, на часах еще не было восьми утра.