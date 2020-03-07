В Учалах водитель «ВАЗ 2107» сбил на перекрестке женщину | видео
Комментарии (0)
Накануне, 6 марта, в Учалах на перекрестке улиц Ленина и Муртазина сбили пешехода. Момент ДТП попал на видео.
По словам близких пешехода, она шла на работу в больницу, на часах еще не было восьми утра.
Источник:
gtrk.tv
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
ДТП в Давлекановском районе: пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Происшествия
ДТП в Уфе: водитель КамАЗа насмерть сбил пешехода
Происшествия
Авария в Уфе: китайская иномарка протаранила "Яндекс.Такси"
Происшествия
В Кумертау водитель «ВАЗ-2107» сбил пешехода: мужчина скончался в больнице
Происшествия
В Дуванском районе на угнанной машине сбили пешехода
Происшествия
В Белебеевском районе водитель, решив обогнать колонну авто, потерял управление, съехал в кювет и сбил пешехода
Происшествия
В Белебеевском районе погиб пешеход после наезда автомобиля
Происшествия
В Бирском районе водитель на "крузаке" сбил пешехода