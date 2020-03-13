В Стерлитамаке мужчина выпал из 6 этажа, перепутав окно с дверью

Трагическая смерть настигла 57-летнего жителя Стерлитамака. Мужчина жил в многоквартирном доме по улице Имая Насыри. Несчастный выпал из окна своей квартиры, перепутав его с дверью, 12 марта.
Около месяца мужчина находился в запое, поэтому совершенно не осознавал своих действий. Житель Стерлитамака решил выйти из квартиры, но обнаружил, что дверь заперта, поэтому воспользовался окном. Но мужчина жил на 6 этаже, поэтому решение оказалось судьбоносным.
Упав с высоты, несчастный получил множественные травмы, которые пережить не смог. Вчерашняя трагедия не единственная в этом доме. Несколько лет назад из окна этого же дома выпала женщина.
10 марта в Уфе нашли мертвой молодую девушку. На данный момент стало известно, что она ушла из жизни по собственной воле, когда никого из родных не было дома. Подробности происшествия читайте в материале