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В Стерлитамаке мужчина выпал из 6 этажа, перепутав окно с дверью

Добавлено: 13.03.20
Просмотров: 56
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке мужчина выпал из 6 этажа, перепутав окно с дверью

Трагическая смерть настигла 57-летнего жителя Стерлитамака. Мужчина жил в многоквартирном доме по улице Имая Насыри. Несчастный выпал из окна своей квартиры, перепутав его с дверью, 12 марта.

Около месяца мужчина находился в запое, поэтому совершенно не осознавал своих действий. Житель Стерлитамака решил выйти из квартиры, но обнаружил, что дверь заперта, поэтому воспользовался окном. Но мужчина жил на 6 этаже, поэтому решение оказалось судьбоносным.

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Упав с высоты, несчастный получил множественные травмы, которые пережить не смог. Вчерашняя трагедия не единственная в этом доме. Несколько лет назад из окна этого же дома выпала женщина.

10 марта в Уфе нашли мертвой молодую девушку. На данный момент стало известно, что она ушла из жизни по собственной воле, когда никого из родных не было дома. Подробности происшествия читайте в материале

Источник: bash.news
Фото: соцсети
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