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В Нефтекамске руководство предприятия столкнулось с мошенничеством при заказе медицинских масок

Добавлено: 19.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске руководство предприятия столкнулось с мошенничеством при заказе медицинских масок

Одно из предприятий города Нефтекамск стало жертвой мошенников. Администрация производства решила защитить своих сотрудников и купить медицинские маски в интернете. Однако вместо реальных продавцов они попали на мошенников.



Представители предприятия поспешили обратиться в правоохранительные органы. Администрация рассказала, что нашла в интернете продажу медицинских масок, оформила заказ на 100 тысяч рублей, но товар так и не получила. Лже-продавцы просто оборвали все связи с покупателями.

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Следствие выяснило, что сайт с медицинскими масками был запущен мошенниками. Пресс-служба МВД по РБ призывает жителей Башкирии с осторожностью относиться к предложениям в интернете. Всегда стоит потратить чуть больше времени и почитать отзывы о продавце прежде, чем совершать крупные заказы.

Источник: bash.news
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