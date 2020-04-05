В Уфе автомобиль с пассажирами съехал в реку Шугуровка
Сегодня в воскресенье в спасательную службу Уфы поступило тревожное сообщение о том, что в реку Шугуровка съехал автомобиль, в котором находятся люди.
На место были направлены спасатели и пожарные.
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- По прибытии сотрудники эвакуировали всех находившихся в салоне людей, - сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы. - По предварительной информации, водитель и две пассажирки в результате ДТП не пострадали. Силами сотрудников городского Поисково-спасательного отряда и техники МБУ «Служба по благоустройству Калининского района» Уфы автомобиль отбуксирован на берег.Напомним, ночью минувшей субботы в Чекмагушевском районе отечественная "пятнашка" наехала на мужчину и двух женщин.
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Источник:
www.sobkor02.ru
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