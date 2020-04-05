В Уфе автомобиль с пассажирами съехал в реку Шугуровка

Сегодня в воскресенье в спасательную службу Уфы поступило тревожное сообщение о том, что в реку Шугуровка съехал автомобиль, в котором находятся люди.







На место были направлены спасатели и пожарные.

- По прибытии сотрудники эвакуировали всех находившихся в салоне людей, - сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы. - По предварительной информации, водитель и две пассажирки в результате ДТП не пострадали. Силами сотрудников городского Поисково-спасательного отряда и техники МБУ «Служба по благоустройству Калининского района» Уфы автомобиль отбуксирован на берег.



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