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В Уфе автомобиль с пассажирами съехал в реку Шугуровка

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
В Уфе автомобиль с пассажирами съехал в реку Шугуровка

Сегодня в воскресенье в спасательную службу Уфы поступило тревожное сообщение о том, что в реку Шугуровка съехал автомобиль, в котором находятся люди.



На место были направлены спасатели и пожарные.

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- По прибытии сотрудники эвакуировали всех находившихся в салоне людей, - сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы. - По предварительной информации, водитель и две пассажирки в результате ДТП не пострадали. Силами сотрудников городского Поисково-спасательного отряда и техники МБУ «Служба по благоустройству Калининского района» Уфы автомобиль отбуксирован на берег.
Напомним, ночью минувшей субботы в Чекмагушевском районе отечественная "пятнашка" наехала на мужчину и двух женщин.

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Источник: www.sobkor02.ru
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