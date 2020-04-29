Авария в Мелеузе: на перекрестке столкнулись скутерист и пожилой водитель
ДТП с юным мотоциклистом произошло 28 апреля днём в Мелеузе на перекрестке улиц Ленина и бульвара Славы. Столкнулись «Лада Нива» и мотоцикл «Chituma».
Предположительно, 82-летний местный житель за рулём отечественного авто не уступил дорогу скутеру, имевшему преимущество.
В результате аварии 17-летний мотоциклист госпитализирован. Известно, что пострадавший водил двухколесным транспортом без прав.
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Ранее сообщалось, что в Мелеузовском районе в школы и детские сады поставляли мясо, не соответствующее нормативам
Источник:
gtrk.tv
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