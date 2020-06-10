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В Сибае, во время конфликта, водитель выстрелил из травматического пистолета мужчине в живот

В Сибае, во время конфликта, водитель выстрелил из травматического пистолета мужчине в живот

Сибай | 10 июн 2020 | 21:00

В Сибае водитель иномарки BMW выстрелил незнакомому мужчине в живот в ходе конфликта. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы МВД республики сегодня, 10 июня.

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Пострадавший обратился за помощью в местную больницу. Полиция уже установила участников потасовки, которая произошла сегодня утром, 10 июня.
— Внезапно возник конфликт между двумя ранее незнакомыми мужчинами. В результате один применил имевшийся у него травматический пистолет, — уточнили в ведомстве. — Полицейскими проводится проверка.
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Источник: ufa1.ru

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