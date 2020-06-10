В Сибае, во время конфликта, водитель выстрелил из травматического пистолета мужчине в живот
Сибай | 10 июн 2020 | 21:00
В Сибае водитель иномарки BMW выстрелил незнакомому мужчине в живот в ходе конфликта. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы МВД республики сегодня, 10 июня.
— Внезапно возник конфликт между двумя ранее незнакомыми мужчинами. В результате один применил имевшийся у него травматический пистолет, — уточнили в ведомстве. — Полицейскими проводится проверка.
Источник:
ufa1.ru
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