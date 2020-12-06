В Уфе мужчина во время ссоры выстрелил в соседа из пистолета

Конфликт между соседями в Уфе завершился стрельбой и ранением одного из них. 25-летнего мужчину с телесными повреждениями доставили в больницу из подъезда многоэтажного дома по улице Шота Руставели. О возможном преступлении врачи сообщили стражам порядка.
Как выяснили оперативники, между раненым и его соседом в тот день произошла ссора. Конфликт перерос в драку. 31-летний мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента. В больницу позвонил сам потерпевший.
- В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.