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В Уфе мужчина во время ссоры выстрелил в соседа из пистолета

В Уфе мужчина во время ссоры выстрелил в соседа из пистолета

Уфа | 06 дек 2020 | 11:48

Конфликт между соседями в Уфе завершился стрельбой и ранением одного из них. 25-летнего мужчину с телесными повреждениями доставили в больницу из подъезда многоэтажного дома по улице Шота Руставели. О возможном преступлении врачи сообщили стражам порядка.



Как выяснили оперативники, между раненым и его соседом в тот день произошла ссора. Конфликт перерос в драку. 31-летний мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента. В больницу позвонил сам потерпевший.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Уфе. Здесь водитель насмерть сбил двух пожилых людей.

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Источник: gtrk.tv

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