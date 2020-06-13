В Уфе 45-летняя женщина погибла на пляже рядом со стадионом «Водник»

Уфа | 13 июн 2020 | 10:46

12 июня две жительницы города Уфы отдыхали на пляже рядом со стадионом «Водник». Приятельницы только начали заходить в воду, чтобы искупаться, когда неожиданно одной из них стало плохо.







Женщина стала терять сознание, ее подруга поспешила обратиться к спасателям. Сотрудники ПСО немедленно откликнулись. Они вызвали медиков и стали оказывать помощь до приезда скорой.

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Фото: УГЗ Уфы

Состояние женщины все больше вызывало тревогу. Сначала она потеряла сознание, а потом перестала дышать. Спасателям удалось реанимировать уфимку, но вскоре пульс вновь пропал. Сотрудники ПСО продолжали делать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких до приезда врачей. Но сделать ничего было нельзя. Приехавшая бригада скорой констатировала смерть. Точная причина случившегося неизвестна, но подруга погибшей сообщила о том, что у женщины были проблемы с сердцем. Умершей было всего 45 лет.