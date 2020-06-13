В Уфе 45-летняя женщина погибла на пляже рядом со стадионом «Водник»

Состояние женщины все больше вызывало тревогу. Сначала она потеряла сознание, а потом перестала дышать. Спасателям удалось реанимировать уфимку, но вскоре пульс вновь пропал. Сотрудники ПСО продолжали делать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких до приезда врачей. Но сделать ничего было нельзя. Приехавшая бригада скорой констатировала смерть. Точная причина случившегося неизвестна, но подруга погибшей сообщила о том, что у женщины были проблемы с сердцем. Умершей было всего 45 лет.