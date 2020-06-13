Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе 45-летняя женщина погибла на пляже рядом со стадионом «Водник»

В Уфе 45-летняя женщина погибла на пляже рядом со стадионом «Водник»

В Уфе 45-летняя женщина погибла на пляже рядом со стадионом «Водник»

Уфа | 13 июн 2020 | 10:46

12 июня две жительницы города Уфы отдыхали на пляже рядом со стадионом «Водник». Приятельницы только начали заходить в воду, чтобы искупаться, когда неожиданно одной из них стало плохо.



Женщина стала терять сознание, ее подруга поспешила обратиться к спасателям. Сотрудники ПСО немедленно откликнулись. Они вызвали медиков и стали оказывать помощь до приезда скорой.

В Дуванском районе Башкирии в реке Мелекас утонул 5-летний ребенок

Читайте также:

В Дуванском районе Башкирии в реке Мелекас утонул 5-летний ребенок
Состояние женщины все больше вызывало тревогу. Сначала она потеряла сознание, а потом перестала дышать. Спасателям удалось реанимировать уфимку, но вскоре пульс вновь пропал. Сотрудники ПСО продолжали делать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких до приезда врачей. Но сделать ничего было нельзя. Приехавшая бригада скорой констатировала смерть. Точная причина случившегося неизвестна, но подруга погибшей сообщила о том, что у женщины были проблемы с сердцем. Умершей было всего 45 лет.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: УГЗ Уфы

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: