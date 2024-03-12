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Трагедия в Уфе: руководительница стройфирмы погибла при странных обстоятельствах

Трагедия в Уфе: руководительница стройфирмы погибла при странных обстоятельствах

22:03, 12 мар 2024

В городе Уфы произошло трагическое происшествие: 44-летняя женщина, руководительница одной из строительных фирм города, погибла, сорвавшись с крыши ресторана быстрого питания.

Тело погибшей было обнаружено около 6 часов утра на проспекте Октября, рядом с остановкой «Фирма «Мир». По предварительным данным, женщина накануне вечером находилась в гостях у знакомого, где они вместе употребляли спиртные напитки. В какой-то момент она решила выйти на свежий воздух и, поддавшись алкогольной эйфории, забралась на крышу пристройки, смежной с рестораном.

Прогулка по скользкой поверхности обернулась трагедией: женщина потеряла равновесие и упала вниз. Высота падения, хоть и не была значительной (фактически, это был уровень первого этажа), оказалась роковой. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшей.

Известно, что погибшая женщина занимала руководящую должность в одной из уфимских строительных компаний.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия несчастный случай
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