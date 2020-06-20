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Стало известно, где и при каких обстоятельствах обнаружили тела пропавших детей Мазовых

Стало известно, где и при каких обстоятельствах обнаружили тела пропавших детей Мазовых

Уфа | 20 июн 2020 | 18:59

Тела шестилетнего Вячеслава и восьмилетнего Ильи, которые в октябре прошлого года исчезли вместе с 38-летним отцом Артемом Мазовым, нашли в разных частях города в промежутке 3–6 часов. Об этом рассказал начальник водолазной службы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ Александр Чачин.



— Младшего нашли здесь, перед ДОКом. Его рыбак на блесну зацепил. А старшего нашли в районе Козареза на Белой, напротив Нижегородки — рыбаки наткнулись на него по запаху. Тело сильно разложилось, — отметил Чачин.

Один из рыбаков, который нашел тело Вячеслава, по словам Чачина, настолько испугался увиденному, что «убежал и спрятался».

— Его с большим трудом нашли, чтобы он сегодня нам показал это место [где нашел тело]. Его понять можно. Он рыбачил, кинул блесну, пошло что-то тяжелое, он думал — рыба, а тут..., — рассказал Чачин.
Тела двух пропавших детей Мазовых обнаружили в реке Калининского района Уфы | видео

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Где искать Артема Мазова, если он не жив, Чачин не знает:
— Вообще неясно. Самое страшное как сейчас, так и в октябре — у нас нет точки, от которой можно оттолкнуться при поисках.
Сегодня утром источник сообщил о том, что рыбаки нашли тело одного из сыновей Артема Мазова.

По информации Следственного комитета Башкирии, в реке Белой нашли обоих мальчиков, их тела опознали, а поиски Артема Мазова продолжаются.

Напоминаем, что эта история началась 26 октября прошлого года, когда в полицию обратилась жена пропавшего Артема Мазова Эльмира. Она сообщила, что исчезли ее супруг и двое общих детей. Также она поведала, что перед их пропажей она поругалась с мужем из-за будущего развода, на который она планировала подать.


Автомобиль сотрудники правоохранительных органов нашли 28 октября за поселком Максимовка, неподалеку от санатория «Речные зори». Самого хозяина машины, как и его детей, поблизости не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, малолетних».



Источник: ufa1.ru

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