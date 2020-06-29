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В Уфимском районе в садовом товариществе ночью сгорели два дома

В Уфимском районе в садовом товариществе ночью сгорели два дома

Уфа | 29 июн 2020 | 09:53

В селе Лебяжий Уфимского района в СНТ Солнечная поляна ночью 29 июня загорелись два дома. Пожар мог перекинуться на другие садовые постройки. Силы и средства МЧС России – 6 спецмашин и 17 спасателей — выехали по повышенному рангу пожара.



«Установлено, что происходит открытое горение по всей площади дома №12 и дворовых построек, у дома №14 частично горела мансарда. На тушение подано 4 ствола РСК-50, проложены 3 магистральные линии. Создано 3 боевых участка: 1 участок на защиту зданий, 2 участка на тушение. Площадь пожара составила 200 кв. м», — сообщили в пресс-службе МЧС РБ.

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Пожарные справились с возгоранием. В инциденте никто не пострадал. Дознавателю МЧС предстоит установить причину крупного пожара в садовом товариществе.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба МЧС РБ

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