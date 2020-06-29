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В Уфе житель обнаружил в квартире экзотическую змею

В Уфе житель обнаружил в квартире экзотическую змею

Уфа | 29 июн 2020 | 13:56

Накануне, 28 июня, в Управление гражданской защиты Уфы поступила необычная просьба о помощи. Звонящий мужчина сообщил спасателям, что у него в квартире на улице Бакалинской, 25, на подоконнике лежит змея. Неизвестно, как чешуйчатая пробралась в комнату сына обратившегося.



У непрошенной гостьи весьма яркая окраска – черные, желтые и красные кольца. Данная характеристика подходит для кораллового аспида или королевской змеи. Первый считается ядовитым.

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Когда на место приехал поисково-спасательный отряд, змею на подоконнике они не обнаружили. Оказалось, что пресмыкающееся заползло в лежащий рядом пакет. Специалисты переложили гостью в банку и забрали с собой. На данный момент идут поиски хозяина пресмыкающегося. Если его не найдут, то передадут в руки специалистов или желающих завести экзотического питомца.

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Источник: proural.info
Фото: Управление гражданской защиты г.Уфы

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