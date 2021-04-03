В одном из жилых домов Уфы спасатели отловили змею
Уфа | 03 апр 2021 | 19:07
3 апреля, примерно в 14:30 Госкомитет республики по ЧС сообщил о том, что жители одного из домов города Уфы увидели змею и решили вызвать спасателей МЧС.
Приехав на вызов, сотрудники МЧС встретили перепуганных жителей и змею коричневого цвета. Вскоре выяснилось, что это оказался обыкновенный уж.
Как змея попала в жилище, непонятно. Спасатели выловили пресмыкающееся и отпустили на свободу. Это не первый случай, когда сотрудников спасательной службы вызывают на отлов диких, а порой экзотических животных.
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