В одном из жилых домов Уфы спасатели отловили змею

Уфа | 03 апр 2021 | 19:07

3 апреля, примерно в 14:30 Госкомитет республики по ЧС сообщил о том, что жители одного из домов города Уфы увидели змею и решили вызвать спасателей МЧС.



Приехав на вызов, сотрудники МЧС встретили перепуганных жителей и змею коричневого цвета. Вскоре выяснилось, что это оказался обыкновенный уж.



Как змея попала в жилище, непонятно. Спасатели выловили пресмыкающееся и отпустили на свободу. Это не первый случай, когда сотрудников спасательной службы вызывают на отлов диких, а порой экзотических животных.



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