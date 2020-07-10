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Информаторы сообщили о возможных убийцах ветерана из Кигинского района

Информаторы сообщили о возможных убийцах ветерана из Кигинского района

Кигинский район | 10 июл 2020 | 20:18

В Башкирии на горячую линию «Нашей заботы» начала поступать информация о возможных подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана ВОВ. Об этом сообщили в региональном отделении «Единой России».



В колл-центр поступил звонок от жителя республики с сообщением о лицах, которые могут быть причастны к убийству ветерана Великой Отечественной войны в Кигинском районе. Звонивший рассказал, что вечером 8 июля вокруг дома погибшего ветерана продолжительное время ходили четверо людей неславянской внешности. Они подозрительно осматривали окрестность. Информатор предполагает, что они действовали по наводке местного жителя. Звонивший пожелал остаться неизвестным. Вся информация передана в следственные органы.

Стали известны подробности убийства ветерана в Кигинском районе Башкирии | видео

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Напоминаем, что по инициативе регионального отделения «Единой России» объявлено вознаграждение в 500 тысяч рублей тому, кто сообщит информацию об убийце ветерана Великой Отечественной войны.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: главы Кигинского района

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