В Нуримановском районе Башкирии мужчина попал в аварию на угнанном автомобиле
Нуримановский район | 22 июл 2020 | 19:03
В Нуримановском районе Башкирии у местного жителя угнали автомобиль марки "Lifan". Угонщик воспользовался тем, что мужчина оставил ключ зажигания в машине.
Вскоре украденную иномарку нашли на трассе, недалеко от села Красная Горка. Похититель успел попасть в серьезное ДТП, врезавшись в автомобиль «Шевроле Нива». Подозреваемый в угоне находился на месте происшествия. Им оказался 31-летний местный житель, ранее привлекавшийся за аналогичное преступление.
Фото: Пресс-служба МВД по РБ
Читайте также
Происшествия
В Нуримановском районе в металлическом вагончике сгорел мужчина
Происшествия
В Альшеевском районе безработный угнал машину, чтобы съездить за алкоголем
Происшествия
В Аскинском районе пьяный местный житель угнал у соседа автомобиль
Происшествия
В Стерлитамаке пьяный мужчина похитил автомобиль вместе с семьей владельца
Происшествия
В Нуримановском районе полицейский покончил жизнь самоубийством
Происшествия
Горе-угонщик из Учалов, пытаясь завладеть чужим авто, оставил в салоне свой сотовый телефон
Происшествия
В Кумертау застолье закончилось угоном автомобиля
Общество / Происшествия
Боксер Денис Лебедев попал в ДТП