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В Нуримановском районе Башкирии мужчина попал в аварию на угнанном автомобиле

В Нуримановском районе Башкирии мужчина попал в аварию на угнанном автомобиле

Нуримановский район | 22 июл 2020 | 19:03

В Нуримановском районе Башкирии у местного жителя угнали автомобиль марки "Lifan".  Угонщик воспользовался тем, что мужчина оставил ключ зажигания в машине.



Вскоре украденную иномарку нашли на трассе, недалеко от села Красная Горка. Похититель успел попасть в серьезное ДТП, врезавшись в автомобиль «Шевроле Нива». Подозреваемый в угоне находился на месте происшествия. Им оказался 31-летний местный житель, ранее привлекавшийся за аналогичное преступление.

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В ходе расследования выяснилось, что сельчанин, будучи в алкогольном опьянении, проходил мимо машины, у которой была открыта дверь, а в замке зажигания находились ключи. Воспользовавшись случаем, мужчина сел за руль и отправился в ближайшее село за спиртным. Однако на обратном пути не смог справиться с управлением и врезался в «Шевроле». По счастливой случайности в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

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Фото: Пресс-служба МВД по РБ

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