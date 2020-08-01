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В Стерлитамаке мужчина избил старика, который случайно толкнул его сына

В Стерлитамаке мужчина избил старика, который случайно толкнул его сына

Стерлитамакский район | 01 авг 2020 | 09:52

Случайный толчок чуть не закончился кровавой расправой. В Стерлитамаке прохожие сняли на видео, как безумный мужчина избивает старика. 



15-летний житель Стерлитамака в парке снял на телефон жестокие кадры. По словам мальчика, гуляющий здесь старик случайно толкнул маленького мальчика, который пробегал мимо. К несчастью, рядом был его буйный папаша. 

Мужчина сразу принял сторону ребенка и начал кричать матом на пенсионера. Когда тот попросил быть поспокойнее, горожанин начал жестоко избивать его. 

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Артур П., очевидец:
Дедушка его после удара назвал тварью, так тот мужик вообще взбесился, стал бить его точными ударами по лицу. У дедушки уже кровь по всему лицу, а этот его бьет дальше. Все проходят мимо и никто ничего не делает.
Удивительно, но буйного мужчину в итоге так никто и не успокоил. Он еще пару раз ударил пенсионера, а потом ушел из парка вместе с ребенком.
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Источник: bash.news
Фото: скрин видео bash.news

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