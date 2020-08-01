В Стерлитамаке мужчина избил старика, который случайно толкнул его сына

Стерлитамакский район | 01 авг 2020 | 09:52

Случайный толчок чуть не закончился кровавой расправой. В Стерлитамаке прохожие сняли на видео, как безумный мужчина избивает старика.





15-летний житель Стерлитамака в парке снял на телефон жестокие кадры. По словам мальчика, гуляющий здесь старик случайно толкнул маленького мальчика, который пробегал мимо. К несчастью, рядом был его буйный папаша.



Мужчина сразу принял сторону ребенка и начал кричать матом на пенсионера. Когда тот попросил быть поспокойнее, горожанин начал жестоко избивать его.

Дедушка его после удара назвал тварью, так тот мужик вообще взбесился, стал бить его точными ударами по лицу. У дедушки уже кровь по всему лицу, а этот его бьет дальше. Все проходят мимо и никто ничего не делает.

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Фото: скрин видео bash.news

Удивительно, но буйного мужчину в итоге так никто и не успокоил. Он еще пару раз ударил пенсионера, а потом ушел из парка вместе с ребенком.