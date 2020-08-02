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ДТП в Белебеевском районе: водитель сбил пешехода, мужчина скончался

ДТП в Белебеевском районе: водитель сбил пешехода, мужчина скончался

Белебеевский район | 02 авг 2020 | 13:50

Накануне в Башкирии произошло ДТП, унесшее жизнь пешехода. По данным ГИБДД по РБ, трагедия произошла в Белебеевском районе. Погибший переходил дорогу в неположенном месте, когда в него врезалась иномарка.



Установлено, что за рулем «Рено Логан» находился 31-летний местный житель. После аварии он поспешил скрыться, однако в скором времени был найден сотрудниками правоохранительных органов. По его словам, он не нашел тело пешехода и поэтому поспешил уехать домой.

Пресс-служба ГИБДД по РБ:

«С его слов, он допустил наезд, но не найдя пострадавшего уехал домой. Сейчас ведется разбирательство»
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Источник: bash.news
Фото: ГИБДД по РБ

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