В Уфе произошло столкновение двух поездов

Уфа | 07 авг 2020 | 11:45

Сегодня, 7 августа, утром на станции «Уфа» столкнулись два поезда. Инцидент произошел при маневровых работах.



Как сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России, в результате сошли с путей два пассажирских вагона без пассажиров маневрового поезда. Пострадавших нет, размер ущерба и причины происшествия устанавливаются.





- Сейчас на месте происшествия работают следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России по вышеуказанному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины происшествия. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение и внесено представление об усилении мер безопасности на станции Уфа, — отметили в ведомстве.





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Фото: скриншот видео

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

Телеграм-канал Baza сообщает, что инцидент произошел из-за того, что один из машинистов сидел в телефоне и не заметил, как поезд проехал на красный свет – в результате он ударил хвост другого состава.