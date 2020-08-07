В Уфе произошло столкновение двух поездов
Уфа | 07 авг 2020 | 11:45
Сегодня, 7 августа, утром на станции «Уфа» столкнулись два поезда. Инцидент произошел при маневровых работах.
Как сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России, в результате сошли с путей два пассажирских вагона без пассажиров маневрового поезда. Пострадавших нет, размер ущерба и причины происшествия устанавливаются.
- Сейчас на месте происшествия работают следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России по вышеуказанному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины происшествия. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение и внесено представление об усилении мер безопасности на станции Уфа, — отметили в ведомстве.
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