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В Башкирии неизвестный, угрожая пистолетом, угнал автомобиль у водителя

В Башкирии неизвестный, угрожая пистолетом, угнал автомобиль у водителя

| 19 авг 2020 | 09:43

В Башкирии произошла какая-то невероятная история с угоном машины у 57-летнего жителя села Чекмагуш. В течение двух дней он под угрозой пистолета возил злоумышленника по республике и заехал даже в Татарстан, а затем его вышвырнули из собственного авто.



Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, потерпевший обратился в дежурную часть столичной полиции днем 15 августа. Он сообщил, что за два дня до этого возле родного села к нему подошел некто по имени Радим. Незнакомец стал угрожать ему предметом, похожим на пистолет, и потребовал проехаться на личном авто потерпевшего – Ладе Гранта – до села Актаныш республики Татарстан. На этом населенном пункте поездка злоумышленника и его жертвы не закончилась. Они также посетили город Дюртюли и село Верхнеяркеево.

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Вояж закончился в Уфе, где преступник выставил мужчину из салона его собственной машины и скрылся восвояси, не дав забрать собственные вещи. В салоне у владельца машины остался телефон, кошелек и личные документы.

По неизвестной пока причине правоохранители практически сразу предположили, что угонщиком мог быть 32-летний житель Дюртюлинского района. Ранее он был судим за кражу и 11 августа находится в федеральном розыске за мошенничество.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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