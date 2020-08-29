В Уфе бывший зек избил мать своей сожительницы

Уфа | 29 авг 2020 | 12:00

Жительница столицы Башкирии познакомилась в интернете с мужчиной, который отбывал наказание в исправительном учреждении. После освобождения бывший зек поселился у своей пассии. Но семейная жизнь не заладилась.







- Через короткий промежуток времени случилось так, что 38-летний житель республики поднял руку на свою девушку, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Пытаясь спастись от побоев, она позвонила своей маме. 56-летняя женщина приехала в тот же день и попыталась остановить своего новоиспеченного зятя. Вот только разъяренный мужчина не собирался успокаиваться. Более того, он стал наносить удары матери своей сожительницы.

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Через несколько дней после избиения 56-летняя женщина резко почувствовала себя плохо и была госпитализирована в больницу, где медики выявили у нее серьезные повреждения внутренних органов. Об этом стало известно полицейским Уфимского района, которые быстро выяснили, кто и когда нанес повреждения гражданке.