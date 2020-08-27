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В Уфе прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы

В Уфе прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы

Уфа | 27 авг 2020 | 18:19

Об этом сообщил представитель Кировского районного суда Уфы, куда поступило кассационное представление.

Напомним, в изнасиловании 23-летней дознавательницы обвиняются экс-полицейские Эдуард Матвеев,  Салават Галиев и Павел Яромчук. Как сообщила пострадавшая, все случилось в 2018 году в ночь на 30 октября в отделе полиции.



По данному факту было возбуждено уголовное дело. Начальников отделов полиции уволили из органов, как и саму дознавательницу за распитие алкоголя на рабочем месте.

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Экс-полицейские заявляли о своей невиновности. В начале июня 2020 года Верховный суд Башкортостана полностью оправдал Матвеева и Галиева. Яромчука признали виновным и приговорили к 4 годам лишения свободы.
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Источник: bash.news
Фото: скриншот видео

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