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В Башкирии коронавирус подтвердился у более 7900 человек

В Башкирии коронавирус подтвердился у более 7900 человек

Коронавирус в Башкирии | 04 сен 2020 | 12:10

В Башкирии по состоянию на 11 часов утра 4 сентября коронавирус подтвердился у 7918 человек. Прирост за сутки составил 30 инфицированных. Данные привела пресс-служба администрации главы республики.

С учета по выздоровлению за прошедшие 24 часа было снято сразу 111 пациентов. Общее число выздоровевших в республике составляет 7078 человек.

В Башкирии к концу недели количество заболевших коронавирусом может составить более 8 тысяч человек

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Прямо сейчас в активной форме COVID-19 болеют 811 жителей региона, из них 65 человек лечатся в больницах, а 746 – дома, у них инфекция протекает в легкой форме.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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