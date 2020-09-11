"Сами обратились за помощью": в Иглинском районе ведутся поиски двух подростков

Иглинский район | 11 сен 2020 | 10:54

В Башкирии уже вторые сутки ведутся поиски двух подростков. 10 сентября 13-летняя Любовь Крашенинникова и 12-летний Данил Глимянов ушли из дома в деревне Красный Ключ Иглинского района.







Поздно вечером в злополучный день поступила информация о пропаже детей. Известно, что подростки на электричке приехали в Иглино из Уфы, отправились в лес, где заблудились. Спасателям ребята позвонили сами, вот только зарядки им хватило лишь обратиться за помощью. Пропавшие отметили, что находятся недалеко от болотистой местности.



Пресс-служба МЧС по РБ:

За помощью обратились сами подростки, отметив, что находятся на болотистой местности недалеко от трассы. К сожалению, зарядки телефона у ребят хватило только на то, чтобы дозвониться до экстренных служб.

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Фото: Лиза алерт

К поискам детей присоединились кинологи, спасатели, поисковики-добровольцы, полицейские и сотрудники МЧС.рост 157 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза зеленые. Была одета в белую рубашку, черные брюки, черно-синие кроссовки.рост 160 см, среднего телосложения, волос короткие светло-русые, глаза серо-зеленые. В чем был одет мальчик — неизвестно.Всех, кто видел или знает о местонахождении пропавших детей, просят позвонить в полицию или добровольцам: 8 927 969 89 19, 02 (102 с мобильного), 8 800 700 54 52.