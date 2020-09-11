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Жители Агидели спасли маленькую девочку из лап агрессивной собаки | видео

Жители Агидели спасли маленькую девочку из лап агрессивной собаки | видео

Агидель | 11 сен 2020 | 18:58

Сегодня, 11 сентября, появилась видеозапись спасения маленькой девочки из Агидели. Кадры с произошедшим выложили очевидцы в социальных сетях. На опубликованном видео видно, как ребенка пытались спасти от животного несколько человек.



Судя по происходящему, в отношении девочки собака не проявляла агрессии, но лаяла и огрызалась, когда к ним пытались подойти другие. Окружающие на протяжении нескольких минут пытались освободить ребенка из «объятий» животного, попутно раздавая советы: «Просто лежи, потихонечку вставай». Просили также и других людей вокруг не делать резких движений и убрать палку. 

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Пользователи социальных сетей осудили происходящее и поругали за то, что это выложили все в интернет.


«Зачем вы выкладываете??? Вы что, хотите, чтоб потом эту девочку дети дразнили, а они могут, и вы это знаете!!!! С этим видео в полицию, а не в соцсети», – написала одна из местных жительниц.
По информации КП-Уфа, в результате ребенок не пострадал и благополучно, следуя советам взрослых, выбрался.

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Источник: gorobzor.ru

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