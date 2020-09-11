Жители Агидели спасли маленькую девочку из лап агрессивной собаки | видео

Сегодня, 11 сентября, появилась видеозапись спасения маленькой девочки из Агидели. Кадры с произошедшим выложили очевидцы в социальных сетях. На опубликованном видео видно, как ребенка пытались спасти от животного несколько человек.
Судя по происходящему, в отношении девочки собака не проявляла агрессии, но лаяла и огрызалась, когда к ним пытались подойти другие. Окружающие на протяжении нескольких минут пытались освободить ребенка из «объятий» животного, попутно раздавая советы: «Просто лежи, потихонечку вставай». Просили также и других людей вокруг не делать резких движений и убрать палку.