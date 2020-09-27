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Авария в Башкирии: на трассе Белорецк-Учалы-Миасс столкнулись Мазда МПВ» и ВАЗ-2109, погибла девушка

Авария в Башкирии: на трассе Белорецк-Учалы-Миасс столкнулись Мазда МПВ» и ВАЗ-2109, погибла девушка

| 27 сен 2020 | 11:06

Вчера, 26 сентября, в Башкирии произошло ДТП, унесшее жизнь 23-летней девушки. Об этом сообщают в ГИБДД РБ.



Уточняется, что трагедия случилась на 149 километре дороги Белорецк-Учалы-Миасс. Предварительно известно, что столкнулись «Мазда МПВ», за рулем которой находился 58-летний житель Учалов и ВАЗ-2109 под управлением 18-летнего жителя Миасса. В результате от полученных травм погибла молодая пассажирка ВАЗа. Помимо этого, еще одна пассажирка 26-лет того же автомобиля пострадала. Обстоятельства выясняются.

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Напомним, ранее сообщалось, что тем же вечером произошло смертельное ДТП в Салаватском районе. Еще одна авария, унесшая жизни людей, случилась вчера в Краснокамском районе.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ

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