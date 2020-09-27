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Авария в Башкирии: на трассе Белорецк-Учалы-Миасс столкнулись Мазда МПВ» и ВАЗ-2109, погибла девушка
| 27 сен 2020 | 11:06
Вчера, 26 сентября, в Башкирии произошло ДТП, унесшее жизнь 23-летней девушки. Об этом сообщают в ГИБДД РБ.
Уточняется, что трагедия случилась на 149 километре дороги Белорецк-Учалы-Миасс. Предварительно известно, что столкнулись «Мазда МПВ», за рулем которой находился 58-летний житель Учалов и ВАЗ-2109 под управлением 18-летнего жителя Миасса. В результате от полученных травм погибла молодая пассажирка ВАЗа. Помимо этого, еще одна пассажирка 26-лет того же автомобиля пострадала. Обстоятельства выясняются.