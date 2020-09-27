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В Бижбулякском районе женщина пырнула скандалившего мужа розовым ножом

В Бижбулякском районе женщина пырнула скандалившего мужа розовым ножом

Бижбулякский район | 27 сен 2020 | 11:59

В Бижбулякском районе мужчина пришел домой пьяным и устроил супруге скандал. Женщина-рецидивист не стала терпеть упреки возлюбленного и схватилась за розовый нож.



Холодное оружие с розовым лезвием и рукояткой находилось на кухне - это первое, что попалось под руку подозреваемой, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Сразу после совершенного сельчанка отвезла раненого супруга в больницу. Розовый нож и куртка изъяты полицейскими.

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Женщину доставили в отдел полиции и после проведения всех необходимых следственных действий мать двоих детей была отпущена под подписку о невыезде. Подозреваемая собирается навещать раненого мужа в больнице.

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Источник: www.sobkor02.ru

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