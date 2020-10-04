В воинской части в Чите на посту было найдено тело солдата-срочника из Башкирии
| 04 окт 2020 | 11:19
Уроженец Башкирии был найден мертвым в воинской части №44311 в Чите 25 сентября. Сообщение об этом впервые появилось на сайте «МК в Чите» со ссылкой на два независимых друг от друга источника.
По предварительной информации, молодой человек сам решил на себя наложить руки. Рядом с его телом было обнаружено ружье. Причины такого решения пока что не известны. Погибший собирал документы, чтобы продолжить службу уже по контракту.
Журналисты отмечают, что дисциплинарная часть находится в читинском микрорайоне Каштаке. В ней проходят службу солдаты и старшины, которые совершили проступки.