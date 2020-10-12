В Нефтекамске девушка свела счеты с жизнью в гостях у подруги

Нефтекамск | 12 окт 2020 | 11:21

17-летняя жительница Нефтекамска покончила с собой в гостях у знакомой.







Как удалось узнать "Комсомольской правде - Уфа" от собственного источника в правоохранительных органах, трагедия случилась в квартире третьего этажа одного из домов на Комсомольском проспекте ближе к полуночи 7 октября. Известно, что погибшая училась на втором курсе Нефтекамского Машиностроительного колледжа.



Что толкнуло девушку на отчаянный шаг, неясно. Полиция изъяла с места происшествия телефон и видеозапись. Возможно, их изучение поможет пролить свет на причины случившегося.

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В настоящее время тело несовершеннолетней передано на судебно-медицинское исследование.



