В Мишкинском районе во время похорон без вести пропала Нина Ташбулатова

Мишкинский район | 14 окт 2020 | 10:35

В Мишкинском районе Башкирии родные и близкие 78-летней Нины Ташбулатовой (Аблековой) не могут найти себе места от беспокойства.



Их пожилая родственница, страдающая потерей памяти и нуждающаяся в медицинской помощи, пропала днем 12 октября, когда ушла из деревни Андреевка в сторону деревни Сосновка. Как сообщил собственный источник «Комсомолки», пенсионерка приходила на похороны, а потом отправилась домой и, по всей видимости, заблудилась.







Приметы: рост 154 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, светло-карие глаза.



Одежда: сиреневая куртка, малиновое платье с вышивкой, галоши, черно-синий платок.

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Если вам что-то о местонахождении пожилой женщины, просьба сообщить в полицию или волонтерам-поисковикам «Лиза Алерт» по номеру 8(800)700-54-52.