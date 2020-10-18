Прокуратура взяла на контроль расследование пожара в Уфе, в котором погибли три человека

Прокуратура взяла на контроль расследование по факту пожара в Уфе, который привел к гибели троих человек.
Напомним, трагедия произошла накануне вечером 17 октября на 16-м этаже в многоквартирном доме по улице Рыльского. Известно, что в двухкомнатной квартире загорелись домашние вещи на площади 6 квадратных метров.
На месте были обнаружены 2 женщины и 1 мужчина в бессознательном состоянии. Позже все трое скончались. Эвакуировано 60 человек, из них 12 детей. На место происшествия выезжал прокурор Октябрьского района Уфы Рустам Зубаиров и его заместитель Алмаз Гилязев. Региональный СКР начал доследственную проверку. Читать дальше...