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В Башкирии увеличилось число заболевших коронавирусом

В Башкирии увеличилось число заболевших коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 18 окт 2020 | 12:52

Количество зараженных коронавирусом вновь увеличилось. В Башкирии суточный прирост заболевших составил 67 человек. Такие данные были опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.



Общее количество зараженных за всё время пандемии достигло 9737 пациентов. Помимо заболевших коронавирусном, растет и количество заболевших внебольничной пневмонией.

С выздоровлением выписали 30 человек. А за всё время болезнь побороли уже 8677 пациентов. Количество летальных случаев за сутки не увеличилось (за всё время — 47).

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Ранее сообщалось, что роспотребнадзор Башкирии опубликовал список образовательных учреждений, где ведомство проведёт тестирование учеников на наличие коронавируса. В перечень вошли три университета, три колледжа и четыре школы.
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Источник: bash.news

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