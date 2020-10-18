В Башкирии увеличилось число заболевших коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 18 окт 2020 | 12:52

Количество зараженных коронавирусом вновь увеличилось. В Башкирии суточный прирост заболевших составил 67 человек. Такие данные были опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.







Общее количество зараженных за всё время пандемии достигло 9737 пациентов. Помимо заболевших коронавирусном, растет и количество заболевших внебольничной пневмонией.



С выздоровлением выписали 30 человек. А за всё время болезнь побороли уже 8677 пациентов. Количество летальных случаев за сутки не увеличилось (за всё время — 47).

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