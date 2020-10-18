В Башкирии увеличилось число заболевших коронавирусом Коронавирус в Башкирии | 18 окт 2020 | 12:52 Количество зараженных коронавирусом вновь увеличилось. В Башкирии суточный прирост заболевших составил 67 человек. Такие данные были опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Общее количество зараженных за всё время пандемии достигло 9737 пациентов. Помимо заболевших коронавирусном, растет и количество заболевших внебольничной пневмонией.С выздоровлением выписали 30 человек. А за всё время болезнь побороли уже 8677 пациентов. Количество летальных случаев за сутки не увеличилось (за всё время — 47). Читайте также: В Роспотребнадзоре рассказали, в каких школах и вузах Башкирии пройдет тестирование на коронавирус Ранее сообщалось, что роспотребнадзор Башкирии опубликовал список образовательных учреждений, где ведомство проведёт тестирование учеников на наличие коронавируса. В перечень вошли три университета, три колледжа и четыре школы.Читать дальше...Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: bash.news Поделиться: Читайте также