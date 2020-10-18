18 октября отмечается День женского счастья

| 18 окт 2020 | 12:23

18 октября во всем мире отмечается чудесный праздник – День женского счастья.



18 октября церковь отмечает День Харитины и Григорьев день.







Так как святая Харитина была ткачихой и покровительницей женщин, то обязательное правило дня гласит, что все женщины сегодня обязательно должны заниматься рукоделием. Можно вышивать, прясть, вязать, шить. Приметы на 18 октября говорят, что все эти дела принесут женщине настоящее счастье, так как она своими руками создаст собственную животворящую нить. Но если не взять в руки рукоделие, то не получится «вплести» счастье в свою жизнь.

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Также приметы на 18 октября говорят, что сегодня нужно повязать на запястье красную шерстяную нить в качестве оберега от порчи, сглаза и неудач. Такой нитью пользуются многие люди. Но если завязать такую нить себе сегодня, то она будет обладать особенно сильным эффектом.