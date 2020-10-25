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В двух ДТП произошедших в Башкирии погибли женщины

В двух ДТП произошедших в Башкирии погибли женщины

| 25 окт 2020 | 11:09

Накануне в Башкирии произошло два смертельных случая ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

Первая трагедия случилась днем в Белебее на улице Революционеров. 31-летний местный житель, управляя «Фольксваген Крафтер», сбил женщину, пересекающую дорогу через пешеходный переход без светофора. Пострадавшая скончалась в автомобиле скорой помощи.



Также в десятом часу вечера в деревне Савалеево на улице Галяутдинова 48-летний местный житель за рулем ВАЗ-2107 наехал на 70-летнюю местную жительницу. Пешеход скончалась на месте, а водитель скрылся с места аварии. В результате мужчину нашли и задержали – предварительно известно, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

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По обоим случаям начато разбирательство.

Ранее сообщалось об аварии в в Белорецком районе. Здесь спасателям пришлось деблокировали пострадавшего от столкновения водителя ВАЗ-2114 с грузовиком MAN.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ

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