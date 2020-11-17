Житель Стерлитамака попытался ограбить аптеку

Стерлитамакский район | 17 ноя 2020 | 10:15

Накануне в Стерлитамаке мужчина пытался ограбить аптеку. 29-летняя фармацевт рассказала, что он пытался похитить несколько бутылочек с мазью. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.







Сотрудники полиции задержали 36-летнего подозреваемого. Его удерживал мужчина, который услышал крики и кинулся на помощь.



Пресс-служба МВД по Башкирии:



Полицейскими подозреваемый был доставлен в Управление МВД России по городу Стерлитамаку, где дал признательные показания. По словам мужчины, он хотел залечить раны на руке, но на покупку мази у него не нашлось денег. Полицейские не спешат верить задержанному, так как мужчина уже хорошо знаком стражам порядка за мелкие кражи из торговых точек. Ранее он задерживался за кражу алкоголя.

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Оперативники возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.