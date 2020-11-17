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Житель Стерлитамака попытался ограбить аптеку

Житель Стерлитамака попытался ограбить аптеку

Стерлитамакский район | 17 ноя 2020 | 10:15

Накануне в Стерлитамаке мужчина пытался ограбить аптеку. 29-летняя фармацевт рассказала, что он пытался похитить несколько бутылочек с мазью. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.



Сотрудники полиции задержали 36-летнего подозреваемого. Его удерживал мужчина, который услышал крики и кинулся на помощь.

Пресс-служба МВД по Башкирии:

Полицейскими подозреваемый был доставлен в Управление МВД России по городу Стерлитамаку, где дал признательные показания. По словам мужчины, он хотел залечить раны на руке, но на покупку мази у него не нашлось денег. Полицейские не спешат верить задержанному, так как мужчина уже хорошо знаком стражам порядка за мелкие кражи из торговых точек. Ранее он задерживался за кражу алкоголя.
Оперативники возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Источник: bash.news

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