Житель Дюртюлинского района жестоко убил свою жену и несколько дней пил рядом с ее телом

Дюртюлинский район | 18 ноя 2020 | 10:10

Кровавая драма разыгралась на днях в Дюртюлях. Там в собственной квартире было обнаружено полуразложившееся тело 42-летней местной жительницы – она перестала выходить на связь с вечера 9 ноября, после чего обеспокоенные родственники решили ее навестить. Открывшаяся картина шокировала визитеров: посреди комнаты в луже запекшейся крови лежала мертвая женщина, а рядом валялись пустые бутылки из-под спиртного.







Прибывшие на место преступления полицейские и следователи быстро вычислили личность подозреваемого преступника. Им оказался 45-летний нигде не работающий супруг убитой. Мужчину быстро задержали и доставили в отделение. Он был сильно пьян, поэтому не стал отпираться и рассказал подробности той кровавой ночи.

- В ночь на 10 ноября супруги выпивали, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и тогда мужчина набросился с кулаками на свою супругу. От побоев несчастная скончалась на месте. Вот только ее муж даже не подумал вызвать скорую и полицию. Вместо этого он еще пять дней продолжил пить рядом с телом убитой супруги, а когда отлучился за очередной порцией выпивки, был задержан, - рассказал собственный источник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией.

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В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Тело убитой направлено на судмедэкспертизу, которая установит причины ее смерти. Супруг задержан, сейчас с ним проводятся следственные действия.