Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » ДТП в Октябрьском: неизвестный водитель сбил 2-летнюю девочку и скрылся

ДТП в Октябрьском: неизвестный водитель сбил 2-летнюю девочку и скрылся

ДТП в Октябрьском: неизвестный водитель сбил 2-летнюю девочку и скрылся

Октябрьский | 23 ноя 2020 | 13:34

В Октябрьском ГИБДД объявила в розыск водителя неустановленного автомобиля, который сбил 2-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Сообщается, что ДТП произошло накануне, 22 ноября, возле дома №69 по проспекту Ленина в районе 16:15.



Известно, что водитель совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе. Девочка получила травмы и была госпитализирована. Сейчас она получает медицинскую помощь.

«Кто располагает информацией по скрывшейся автомашине и водителю просьба сообщить по телефонам: 89656422411, 89279301551, 102. Можно анонимно», —заявили в отделении ГИБДД в Октябрьском.

Ранее сообщалось о ДТП в Учалинском районе. Здесь водитель ВАЗ-2110 насмерть сбил пожилого мужчину.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: