ДТП в Октябрьском: неизвестный водитель сбил 2-летнюю девочку и скрылся

Октябрьский | 23 ноя 2020 | 13:34

В Октябрьском ГИБДД объявила в розыск водителя неустановленного автомобиля, который сбил 2-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Сообщается, что ДТП произошло накануне, 22 ноября, возле дома №69 по проспекту Ленина в районе 16:15.







Известно, что водитель совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе. Девочка получила травмы и была госпитализирована. Сейчас она получает медицинскую помощь.



«Кто располагает информацией по скрывшейся автомашине и водителю просьба сообщить по телефонам: 89656422411, 89279301551, 102. Можно анонимно», —заявили в отделении ГИБДД в Октябрьском.



Ранее сообщалось о ДТП в Учалинском районе. Здесь водитель ВАЗ-2110 насмерть сбил пожилого мужчину.





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Фото: ГИБДД