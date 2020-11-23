ДТП в Октябрьском: неизвестный водитель сбил 2-летнюю девочку и скрылся

В Октябрьском ГИБДД объявила в розыск водителя неустановленного автомобиля, который сбил 2-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Сообщается, что ДТП произошло накануне, 22 ноября, возле дома №69 по проспекту Ленина в районе 16:15.
Известно, что водитель совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе. Девочка получила травмы и была госпитализирована. Сейчас она получает медицинскую помощь.
«Кто располагает информацией по скрывшейся автомашине и водителю просьба сообщить по телефонам: 89656422411, 89279301551, 102. Можно анонимно», —заявили в отделении ГИБДД в Октябрьском.