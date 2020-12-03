В Уфе произошел смертельный пожар в жилом доме

Уфа | 03 дек 2020 | 10:53

В МЧС Башкортостана рассказали, о смертельном пожаре, произошедшем в Уфе вчера, 2 декабря в доме на ул. Степана Халтурина. Уже известно, что при возгорании погиб владелец квартиры, где оно произошло.







Спасатели поведали, что около 20:45 они получили информацию о пожаре в указанном доме. По прибытии на место происшествия было установлено, что огонь полыхает в 3-комнатной квартире, расположенной на 4 этаже 5-этажного дома.



Была проведена эвакуация 22 человек, среди которых 4 детей. Огонь был потушен уже в 21:08. Во время осмотра места возгорания было найдено тело мужчины. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливают специалисты.

Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии, на территории "ОДК-УМПО", скончался 64-летний мужчина, который работал на предприятии. Об этом рассказали очевидцы происшествия в соцсетях





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