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Авария в Бураевском районе: на трассе от лобового столкновения загорелись автомобили | видео

Авария в Бураевском районе: на трассе от лобового столкновения загорелись автомобили | видео

Бураевский район | 18 дек 2020 | 09:26

В Бураевском районе зарегистрировано ДТП с возгоранием автомобилей, сообщает ГИБДД Башкирии.



ДТП произошло ближе к полудню 17 декабря на 136 км автодороги Уфа-Янаул. По предварительным данным, 18-летний водитель за рулём ВАЗ-2114 столкнулся со встречным Nissan Primera под управлением 47-летнего жителя Бирска. В результате столкновения произошло возгорание обеих автомашин. Пострадал водитель отечественного автомобиля, его доставили в больницу.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло семь дорожных аварий, в ходе которых семь человек получили травмы. Также за сутки сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2,7 тыс нарушений ПДД, задержаны 35 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о том, что в Бураевском районе местные жители остались без питьевой воды из-за сгоревшего насоса.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: ГИБДД

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