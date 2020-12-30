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В Уфе осудили мужчину устроившего стрельбу возле Южного автовокзала

В Уфе осудили мужчину устроившего стрельбу возле Южного автовокзала

Уфа | 30 дек 2020 | 21:12

Уфимец, расстрелявший машину на остановке «Южный автовокзал», осужден по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.



По словам представителей ведомства, 25-летний Андрей признан виновным в убийстве и умышленном повреждении чужого имущества.

Детали жестокого убийства возле Южного автовокзала Уфы | видео

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Детали жестокого убийства возле Южного автовокзала Уфы | видео
Верховный суд установил, что в мае 2019 года Андрей познакомился с Расулом и рассказал, что у него появились проблемы со сдачей экзаменационной сессии в университете. Тогда Расул предложил ему решение его проблемы за 30 тысяч рублей. Но позднее парень отказался от его помощи, а Расул продолжал требовать с него деньги. Когда они встретились на остановке «Южный автовокзал» 9 июня 2019 года, у них случился конфликт, Андрей достал охотничье ружье и выстрелил три раза в машину знакомого. Расул скончался на месте.


Свою вину уфимец признал. Теперь он отправится за решетку исправительной колонии строгого режима на 9 лет и 6 месяцев. Пока что приговор не вступил в законную силу.

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Источник: ufa1.ru

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