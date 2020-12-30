В Уфе осудили мужчину устроившего стрельбу возле Южного автовокзала

Верховный суд установил, что в мае 2019 года Андрей познакомился с Расулом и рассказал, что у него появились проблемы со сдачей экзаменационной сессии в университете. Тогда Расул предложил ему решение его проблемы за 30 тысяч рублей. Но позднее парень отказался от его помощи, а Расул продолжал требовать с него деньги. Когда они встретились на остановке «Южный автовокзал» 9 июня 2019 года, у них случился конфликт, Андрей достал охотничье ружье и выстрелил три раза в машину знакомого. Расул скончался на месте.
Свою вину уфимец признал. Теперь он отправится за решетку исправительной колонии строгого режима на 9 лет и 6 месяцев. Пока что приговор не вступил в законную силу.