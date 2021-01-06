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Истязали с применением петарды: в Салавате зверски убили собаку

Истязали с применением петарды: в Салавате зверски убили собаку

Салават | 06 янв 2021 | 10:57

Зверское убийство собаки произошло в Салавате в первые дни нового года. Следы кровавой драмы обнаружили зоозащитники, приехавшие кормить бездомных животных. О небывалой жестокости рассказала одна из волонтеров Гуля Ишбулатова:



- Мы приехали кормить собак, на » точку», где, уже до этого был убит стерилизованный щенок (ему перерезали горло) … А эту несчастную собаку убивали долго, зверски: ей вспороли живот, разрезали промежность и добили выстрелом в глаз… Заявление в полицию подано, на место выезжала оперативная группа. В понедельник будет сделана медэкспертиза тела.

Со слов ветеринаров, животное истязали с применением петарды. 


Напомним, в сентябре 2019 года подростки в Стерлитамаке зверски расправились с 11-тью щенятами.

Ранее жительница Башкирии пожаловалась на ужасные условия в детском отделении инфекционной больницы города Салавата. 

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Источник: gtrk.tv

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