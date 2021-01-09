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В Башкирии за прошедшие сутки произошло 19 пожаров, сгорело 7 бань

В Башкирии за прошедшие сутки произошло 19 пожаров, сгорело 7 бань

| 09 янв 2021 | 14:01

Спасатели зарегистрировали за минувшие сутки 19 пожаров, в которых в семи случаях горели бани. К счастью, в огне никто не пострадал.



По данным МЧС, 8 и 9 января огнем были повреждены бани в селе Аксеново Альшеевского района, в деревне Шипово Иглинского района, в деревне Родники Белебеевского района, в селе Чекмагуш, в деревне Кутерем Калтасинского района, в Белебее. А в селе Мечетлино Салаватского района, кроме бани сгорели нежилой дом, веранда и омшаник, общей площадью 100 «квадратов».

За минувшие сутки произошли возгорания и в жилых домах. К счастью, ни в одном из пожаров люди не пострадали.

Так, сгорел жилой дом площадью 150 квадратных метров в Нефтекамске. Пожар в деревянном доме в деревне Таштимерово Абзелиловского района был потушен хозяином до прибытия пожарного расчета. Огонь повредил потолок жилого дома в деревне Нижнетагирово Баймакского района. Спасатели совместно с добровольной пожарной командой ликвидировали возгорание в жилом доме в селе Мало-Юлдыбаево Зилаирского района.

Кроме того, за минувшие сутки пожарные выезжали на возгорания в гаражах, сараях, в мусорном контейнере, легкового автомобиля и дачного домика.

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В настоящее время в причинах и обстоятельствах пожаров разбираются дознаватели МЧС России.

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Источник: www.sobkor02.ru

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