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В Благовещенске водитель иномарки сбил пенсионерку и скрылся | видео

В Благовещенске водитель иномарки сбил пенсионерку и скрылся | видео

Благовещенский район | 16 янв 2021 | 10:09

Вчера, 15 января, днем в Благовещенске на ул. Седова камеры видеонаблюдения зафиксировали ДТП. Неизвестный за рулём «Форда Фокус» наехал на 82-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть, и скрылся с места ДТП.



Женщина с ушибами доставлена в больницу, после оказания медицинской помощи отпущена домой. 

Вскоре водитель был установлен и задержан. Им оказался 45-летний местный житель. Все это время он скрывался дома, а машину бросил в соседнем дворе. При задержании сотрудниками ГИБДД он находился в состоянии алкогольного опьянения. 

«Мужчина доставлен в местный отдел полиции. В отношении него были составлены административные протоколы за управление автомобилем водителем, не имеющим прав, а также за оставление места ДТП и употребление алкоголя», — сообщают в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ. 

Подозреваемому грозит арест и крупный штраф.

Ранее сообщалось о том, что глава Благовещенского района получил штраф за раскрытие государственной тайны.


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Источник: gtrk.tv

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